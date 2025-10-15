EMPREGOS E SOLUÇÕES

Portos mais seguros passam pela escuta e pelo cuidado

Com foco no fator humano, encontro reforça que segurança é resultado de diálogo, empatia e responsabilidade coletiva.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 20:31

Evento destaca como empatia, diálogo e cultura colaborativa são peças-chave para prevenir acidentes e fortalecer o bem-estar nas operações portuárias Crédito: Shutterstock

A cidade de Salvador será palco, no dia 20 de outubro de 2025 (segunda-feira), da Cerimônia de Abertura da 4º Semana Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho Portuário (SENASSTP), que será realizada no Auditório da CODEBA, localizado na Avenida da França, nº 1551, no bairro do Comércio.

Com o tema “Segurança nas Operações Portuárias: a Importância das Relações Humanas e da Comunicação”, o encontro propõe um olhar humanizado e multidisciplinar sobre a cultura de segurança, destacando que o fator humano e o diálogo efetivo são fundamentais para a prevenção de acidentes e o fortalecimento da saúde no ambiente laboral portuário.

Um encontro de grandes lideranças do setor portuário

A programação será aberta às 8h30, com o Café de Boas-vindas e momento de acolhimento e integração dos participantes, reunindo representantes de órgãos públicos, sindicatos, empresas operadoras, trabalhadores portuários e especialistas em saúde e segurança.

A partir das 9h, ocorrerá o pronunciamento das lideranças e autoridades, representando as principais instituições ligadas ao sistema portuário brasileiro:

Daniela Pinheiro, Diretora Executiva do OGMO de Salvador e Aratu (OGMOSA), anfitriã do evento;

Antonio José Rodriguez de Mattos Gobbo, Diretor-Presidente da Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA) e Autoridade Portuária Federal no Estado da Bahia;

Julio Cesar Lucidi, Coordenador do Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho Portuário (SESSTP/OGMOSA);

Gilmara Temóteo, Diretora Executiva da Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias (ABEPH);

Frederico Toledo Melo, Gerente Executivo de Relações Trabalhistas e Sindicais da Confederação Nacional do Transporte (CNT);

Hemerson Augusto Chiaradia Braga, Coordenador do Comitê de Segurança, Saúde no Trabalho e nas Operações Portuárias da Federação Nacional das Operações Portuárias (FENOP);

Sérgio Aquino, Presidente da FENOP;

Alex Sandro de Ávila, Secretário da Secretaria Nacional de Portos (SNP), representando o Governo Federal.

Painéis e discussões da manhã

Após o intervalo, às 10h, o painel “Fortalecendo a Saúde Mental no Ambiente do Trabalho Portuário” abrirá a rodada de palestras, destacando a importância da escuta, do acolhimento e da prevenção ao adoecimento emocional. A mesa contará com Jonatas Tourinho Rocha, professor do curso de Psicologia da Universidade Católica do Salvador, e Fernanda Lago, coordenadora de Recursos Humanos do OGMO de Salvador e Aratu. Em seguida, às 10h40, acontece o debate “Desafios e Encaminhamentos Frente à Atuação das Mulheres no Trabalho Portuário”, conduzido pela Dra. Flávia Fardim Antunes Bringhenti, coordenadora do Comitê Técnico Permanente Jurídico da FENOP, trará à tona reflexões sobre inclusão, equidade de gênero, oportunidades e desafios enfrentados pelas mulheres no ambiente portuário, ainda predominantemente masculino.

O terceiro painel do dia, “Relação Porto-Cidade: Gestão Estratégica e Articulação Regional para o Desenvolvimento Integrado”, com início às 11h20, será ministrado novamente por Antonio José Rodriguez de Mattos Gobbo (CODEBA). A proposta é discutir como a integração entre o porto e o território urbano pode potencializar o desenvolvimento econômico, social e ambiental, reforçando o papel das autoridades portuárias na construção de políticas públicas sustentáveis.

Encerramento e perspectivas

O encerramento da cerimônia está previsto para às 12h, com as considerações finais do presidente da FENOP, Sérgio Aquino, que abordará o compromisso institucional da Federação com a construção de um sistema portuário nacional mais seguro, moderno e centrado no ser humano.

A cerimônia marca o início de uma intensa programação técnica e científica da 4º SENASSTP / FENOP 2025, que seguirá com palestras, workshops, painéis e apresentações de boas práticas até o final da semana, consolidando Salvador como referência nacional no debate sobre segurança, saúde e sustentabilidade nas operações portuárias.

“Escolhemos Salvador por ser uma cidade calorosa, amorosa e cheia de humanização. Aqui, o trabalho portuário acontece com excelência e com pessoas que entendem que segurança também é cuidado, empatia e comunicação. Essa semana é um convite para refletirmos, trocarmos experiências e sairmos fortalecidos como seres humanos”, pontuou Hemerson Braga, organizador do SENASSTP.

Serviço

Evento: Cerimônia de Abertura da 4º SENASSTP / FENOP 2025

Tema: Segurança nas Operações Portuárias: a Importância das Relações Humanas e da Comunicação

Data: Segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Horário: A partir das 8h30

Local: Auditório da CODEBA – Av. França, 1551, Comércio, Salvador – BA

Realização: FENOP

APOIO: OGMOSA

Apoio Institucional: CODEBA, FENOP, ABEPH, CNT e Secretaria Nacional de Portos (SNP)