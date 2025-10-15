Portos mais seguros passam pela escuta e pelo cuidado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carmen Vasconcelos
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 20:31
A cidade de Salvador será palco, no dia 20 de outubro de 2025 (segunda-feira), da Cerimônia de Abertura da 4º Semana Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho Portuário (SENASSTP), que será realizada no Auditório da CODEBA, localizado na Avenida da França, nº 1551, no bairro do Comércio.
Com o tema “Segurança nas Operações Portuárias: a Importância das Relações Humanas e da Comunicação”, o encontro propõe um olhar humanizado e multidisciplinar sobre a cultura de segurança, destacando que o fator humano e o diálogo efetivo são fundamentais para a prevenção de acidentes e o fortalecimento da saúde no ambiente laboral portuário.
Um encontro de grandes lideranças do setor portuário
A programação será aberta às 8h30, com o Café de Boas-vindas e momento de acolhimento e integração dos participantes, reunindo representantes de órgãos públicos, sindicatos, empresas operadoras, trabalhadores portuários e especialistas em saúde e segurança.
A partir das 9h, ocorrerá o pronunciamento das lideranças e autoridades, representando as principais instituições ligadas ao sistema portuário brasileiro:
Daniela Pinheiro, Diretora Executiva do OGMO de Salvador e Aratu (OGMOSA), anfitriã do evento;
Antonio José Rodriguez de Mattos Gobbo, Diretor-Presidente da Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA) e Autoridade Portuária Federal no Estado da Bahia;
Julio Cesar Lucidi, Coordenador do Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho Portuário (SESSTP/OGMOSA);
Gilmara Temóteo, Diretora Executiva da Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias (ABEPH);
Frederico Toledo Melo, Gerente Executivo de Relações Trabalhistas e Sindicais da Confederação Nacional do Transporte (CNT);
Hemerson Augusto Chiaradia Braga, Coordenador do Comitê de Segurança, Saúde no Trabalho e nas Operações Portuárias da Federação Nacional das Operações Portuárias (FENOP);
Sérgio Aquino, Presidente da FENOP;
Alex Sandro de Ávila, Secretário da Secretaria Nacional de Portos (SNP), representando o Governo Federal.
Painéis e discussões da manhã
Após o intervalo, às 10h, o painel “Fortalecendo a Saúde Mental no Ambiente do Trabalho Portuário” abrirá a rodada de palestras, destacando a importância da escuta, do acolhimento e da prevenção ao adoecimento emocional. A mesa contará com Jonatas Tourinho Rocha, professor do curso de Psicologia da Universidade Católica do Salvador, e Fernanda Lago, coordenadora de Recursos Humanos do OGMO de Salvador e Aratu. Em seguida, às 10h40, acontece o debate “Desafios e Encaminhamentos Frente à Atuação das Mulheres no Trabalho Portuário”, conduzido pela Dra. Flávia Fardim Antunes Bringhenti, coordenadora do Comitê Técnico Permanente Jurídico da FENOP, trará à tona reflexões sobre inclusão, equidade de gênero, oportunidades e desafios enfrentados pelas mulheres no ambiente portuário, ainda predominantemente masculino.
O terceiro painel do dia, “Relação Porto-Cidade: Gestão Estratégica e Articulação Regional para o Desenvolvimento Integrado”, com início às 11h20, será ministrado novamente por Antonio José Rodriguez de Mattos Gobbo (CODEBA). A proposta é discutir como a integração entre o porto e o território urbano pode potencializar o desenvolvimento econômico, social e ambiental, reforçando o papel das autoridades portuárias na construção de políticas públicas sustentáveis.
Encerramento e perspectivas
O encerramento da cerimônia está previsto para às 12h, com as considerações finais do presidente da FENOP, Sérgio Aquino, que abordará o compromisso institucional da Federação com a construção de um sistema portuário nacional mais seguro, moderno e centrado no ser humano.
A cerimônia marca o início de uma intensa programação técnica e científica da 4º SENASSTP / FENOP 2025, que seguirá com palestras, workshops, painéis e apresentações de boas práticas até o final da semana, consolidando Salvador como referência nacional no debate sobre segurança, saúde e sustentabilidade nas operações portuárias.
“Escolhemos Salvador por ser uma cidade calorosa, amorosa e cheia de humanização. Aqui, o trabalho portuário acontece com excelência e com pessoas que entendem que segurança também é cuidado, empatia e comunicação. Essa semana é um convite para refletirmos, trocarmos experiências e sairmos fortalecidos como seres humanos”, pontuou Hemerson Braga, organizador do SENASSTP.
Serviço
Evento: Cerimônia de Abertura da 4º SENASSTP / FENOP 2025
Tema: Segurança nas Operações Portuárias: a Importância das Relações Humanas e da Comunicação
Data: Segunda-feira, 20 de outubro de 2025
Horário: A partir das 8h30
Local: Auditório da CODEBA – Av. França, 1551, Comércio, Salvador – BA
Realização: FENOP
APOIO: OGMOSA
Apoio Institucional: CODEBA, FENOP, ABEPH, CNT e Secretaria Nacional de Portos (SNP)
