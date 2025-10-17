ÚLTIMOS DIAS

Salários de R$ 4,7 mil e VA de R$ 1,1 mil: veja vagas do concurso do Conselho de Psicologia

Inscrições se encerram na próxima segunda-feira (20)

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 06:00

3º Conselho Regional de Psicologia (CRP13), da Paraíba Crédito: Google Streetview

Se encerram na próxima segunda-feira (20) as inscrições para o concurso público do 13º Conselho Regional de Psicologia (CRP13), da Paraíba, com o objetivo de contratar profissionais para diversos cargos. São 330 vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva. Os valores dos salários variam entre R$ 2,1 mil e R$ 4,7 mil. A carga horária das vagas varia entre 30h e 35h. As candidaturas podem ser realizadas até às 23h.

Os benefícios das vagas são: Auxílio Alimentação, no valor de R$ 1.184,69 por mês; Auxílio Saúde (Odontológico), com 1% de ônus para os beneficiários; Plano de Cargos e Salários; Auxílio Transporte; e Auxílio Funeral, correspondente ao valor equivalente a três meses da remuneração do empregado.

Veja quadro de vagas do concurso do 13º Conselho Regional de Psicologia 1 de 4

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Quadrix. O valor da taxa de Inscrição, para cargos/ocupações de nível médio é de R$ 59. O valor da taxa de inscrição para cargos/ocupações de nível superior é de R$ 62.

A prova objetiva será realizada no dia 30 de novembro. O período para apresentação de títulos é de 7 a 9 de janeiro de 2026. Ainda não há previsão de data para publicação da classificação final.