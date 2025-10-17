Acesse sua conta
Salários de R$ 4,7 mil e VA de R$ 1,1 mil: veja vagas do concurso do Conselho de Psicologia

Inscrições se encerram na próxima segunda-feira (20)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 06:00

3º Conselho Regional de Psicologia (CRP13), da Paraíba
3º Conselho Regional de Psicologia (CRP13), da Paraíba Crédito: Google Streetview

Se encerram na próxima segunda-feira (20) as inscrições para o concurso público do 13º Conselho Regional de Psicologia (CRP13), da Paraíba, com o objetivo de contratar profissionais para diversos cargos. São 330 vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva. Os valores dos salários variam entre R$ 2,1 mil e R$ 4,7 mil. A carga horária das vagas varia entre 30h e 35h. As candidaturas podem ser realizadas até às 23h.

Os benefícios das vagas são: Auxílio Alimentação, no valor de R$ 1.184,69 por mês; Auxílio Saúde (Odontológico), com 1% de ônus para os beneficiários; Plano de Cargos e Salários; Auxílio Transporte; e Auxílio Funeral, correspondente ao valor equivalente a três meses da remuneração do empregado.

Veja quadro de vagas do concurso do 13º Conselho Regional de Psicologia

Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
3º Conselho Regional de Psicologia (CRP13), da Paraíba por Google Streetview
1 de 4
Veja vagas por Reprodução

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Quadrix. O valor da taxa de Inscrição, para cargos/ocupações de nível médio é de R$ 59. O valor da taxa de inscrição para cargos/ocupações de nível superior é de R$ 62.

A prova objetiva será realizada no dia 30 de novembro. O período para apresentação de títulos é de 7 a 9 de janeiro de 2026. Ainda não há previsão de data para publicação da classificação final.

O concurso tem validade até dois anos, a contar da data de homologação final, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração Municipal.

Veja o edital completo.

