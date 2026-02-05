Acesse sua conta
Consulta ao abono salarial PIS-Pasep 2026 já está disponível; saiba como fazer

Primeiro lote de pagamento sairá dia 16 de fevereiro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Esther Morais

  • Agência Brasil

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 11:25

Dinheiro
Dinheiro Crédito: Marcelo Camargo/Agencia Brasil

Os trabalhadores já podem consultar, a partir desta quinta-feira (5), se têm direito ao Abono Salarial PIS-Pasep 2026, referente ao ano-base 2024. A verificação pode ser feita pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br.

Nas plataformas, é possível conferir valor do benefício, instituição responsável pelo pagamento e data do crédito. Ao todo, os pagamentos previstos para 2026 somam R$ 32,3 bilhões e seguem um calendário escalonado conforme o mês de nascimento do trabalhador.

O valor do abono é calculado com base no salário mínimo vigente, dividido por 12 e multiplicado pelo número de meses trabalhados no ano-base. Em 2026, o benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621.

Consultar PIS/PASEP

Consultar saldo de cotas PIS/PASEP por Reprodução

O primeiro lote será liberado em 16 de fevereiro, no valor total de R$ 2,5 bilhões, destinado aos trabalhadores nascidos em janeiro. Os recursos poderão ser sacados até o encerramento do calendário, em 30 de dezembro.

Serão beneficiados 1,8 milhão de trabalhadores da iniciativa privada, inscritos no PIS e pagos pela Caixa Econômica Federal, totalizando R$ 2,29 bilhões. Já 217,2 mil servidores públicos, vinculados ao Pasep, receberão pelo Banco do Brasil, somando R$ 301,9 milhões.

Quem tem direito

Têm direito ao Abono Salarial em 2026 os trabalhadores que atendem aos seguintes critérios:

estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766 no período trabalhado;

ter exercido atividade remunerada por no mínimo 30 dias no ano-base, consecutivos ou não;

ter os dados informados corretamente pelo empregador no eSocial.

Forma de pagamento

Na Caixa, o pagamento será feito, preferencialmente, por crédito em conta corrente, poupança ou conta digital, além do Caixa Tem, por meio de poupança social digital. Para quem não é correntista, o saque poderá ser realizado em agências, lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui.

No Banco do Brasil, o pagamento ocorrerá prioritariamente por crédito em conta, com possibilidade de TED, PIX ou saque presencial em agência para não correntistas.

Em caso de dúvidas, o trabalhador pode buscar atendimento junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, às superintendências regionais do Trabalho ou pela central Alô Trabalho, no telefone 158.

