Movimento “Uma vai e puxa outra” abre inscrições para fortalecimento de mulheres negras empreendedoras

Iniciativa propõe cuidado emocional, estratégia e construção coletiva como base para trajetórias empreendedoras mais sustentáveis e dignas

Carmen Vasconcelos

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 20:52

Tamires Santos é gestora pública, psicoterapeuta e especialista em Empreendedorismo e Desenvolvimento Humano Crédito: Tulio Acacio

O movimento “Uma vai e puxa outra” está com inscrições abertas para mulheres negras que empreendem e desejam fortalecer suas trajetórias pessoais e profissionais a partir do cuidado emocional, da construção coletiva e do desenvolvimento estratégico. De caráter gratuito, a iniciativa propõe uma jornada de fortalecimento integral, reconhecendo que empreender, para mulheres negras, é um processo atravessado por questões emocionais, identitárias e estruturais.

Com encontros quinzenais, o movimento parte do entendimento de que empreender é, antes de tudo, uma prática humana. A proposta é criar espaços de acolhimento, escuta qualificada e troca de experiências, aliados a conteúdos práticos voltados à gestão de negócios, sempre conectados à realidade do empreendedorismo negro feminino.

Além de uma rede de apoio, o “Uma vai e puxa outra” se consolida como um movimento político, afetivo e estratégico. Sua atuação se ancora na certeza de que quando uma mulher negra cresce, ela não cresce sozinha. Ela puxa outra e amplia impactos positivos em seus territórios, fortalecendo comunidades e abrindo novos caminhos de desenvolvimento.

O movimento estrutura suas ações a partir do fortalecimento emocional como base para a sustentabilidade dos negócios. O cuidado com a saúde mental, a escuta ativa e a criação de vínculos seguros caminham junto com o desenvolvimento de habilidades estratégicas, conectadas ao propósito, à identidade e às condições reais de quem empreende. A valorização da cultura, da ancestralidade e dos saberes territoriais atravessa as atividades, reconhecendo esses elementos como parte fundamental da construção de negócios potentes e coerentes com as histórias das mulheres negras.

Sobre a fundadora

O “Uma vai e puxa outra” é idealizado por Tamires Santos, gestora pública, psicoterapeuta e especialista em Empreendedorismo e Desenvolvimento Humano. Neta de mulheres empreendedoras, Tamires constrói sua trajetória a partir da força ancestral que a antecede e do compromisso com o desenvolvimento coletivo, pautando sua atuação na dignidade, no propósito e no impacto social.

Sua atuação se dá na interseção entre empreendedorismo, saúde mental e políticas públicas, com foco no fortalecimento de pessoas negras empreendedoras. Integra identidade, comportamento e estratégia de negócios como pilares para trajetórias mais sustentáveis, conscientes e alinhadas às realidades sociais.

Atualmente, Tamires é Coordenadora Geral de Fomento ao Empreendedorismo Negro no Estado da Bahia e integra a Comissão Nacional da Estratégia Elas Empreendem (MEMP), contribuindo para a formulação e implementação de políticas públicas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo negro e feminino no Brasil. É coautora do livro “Empreenda com Propósito”, criadora do canal Raízes Pretas e fundadora do movimento “Uma vai e puxa a outra”.

“Empreender sem cuidado emocional é insustentável. O movimento nasce para garantir que mulheres negras não caminhem sozinhas e possam crescer com apoio, estratégia e dignidade”, afirma.