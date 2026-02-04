EMPREGOS E SOLUÇÕES

Com foco em empreendedoras, Cake Class promove encontro inédito da confeitaria no Nordeste

Evento será realizado nos dias 19 e 20 de março e destacará estrelas da confeitaria nacional e foco especial no empreendedorismo

Carmen Vasconcelos

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 20:37

Com absoluta presença feminina, a confeitaria é responsável por uma fatia expressiva no aumento de Micro e Pequenas Empresas no Brasil Crédito: Divulgação

Salvador se prepara para receber o The Cake Class Experience (@cakeclassxp), evento do setor da Confeitaria, que movimentará o Wish Hotel da Bahia, nos dias 19 e 20 de março. Com o tema "Onde a Confeitaria Encontra o Futuro", o encontro destacará uma programação dividida em três pilares: inovação, empreendedorismo feminino e aprendizado transformador.

Os temas propostos serão estruturados em painéis dinâmicos mediados por especialistas, com duração de até 1h, com assuntos que englobam tendências e avanços do setor, técnicas avançadas, gestão empresarial e marketing.

Entre os nomes confirmados, estão duas das mais renomadas chefs confeiteiras do país: a paranaense Beca Milano (@becamilano) jurada do Bake Off Brasil e especialista em Pâtisserie, Boulangerie e decoração; e a paulista Mara Cakes (@maracakesoficial), uma das maiores empresárias da confeitaria, responsável pela primeira feira da área no Brasil e a maior das Américas.

Também integra o painel a renomada chef e estrela da TV argentina Mariana Corbetta (@marianacorbettae), a chef confeiteira Priscila Oliveira (@prichefnutri), especialista em alimentação inclusiva, focada em receitas zero açúcar, sem glúten e sem lactose, e Rafael Barros (@cheferafaelbarros), reconhecido pelas suas criações de doces autorais, eleito em 2014 como Confeiteiro do Ano pela Veja São Paulo.

Com absoluta presença feminina, a confeitaria é responsável por uma fatia expressiva no aumento de Micro e Pequenas Empresas no Brasil nos últimos anos. O segmento se destaca como um dos mais prósperos da indústria gastronômica. De acordo com dados ZupGo, em parceria com a (Associação Brasileira do Comércio de Artigos para Festas (ASBRAFE), o setor movimenta cerca de R$12 bilhões por ano, no Brasil, com expectativa de crescimento anual de 3,45%.

“O mundo da chocolateria dialoga perfeitamente com o da confeitaria — aliás, eles se completam. Centenas de pequenos empreendedores trabalham nessa área e precisam se aperfeiçoar constantemente. Nada melhor, então, do que trazer as maiores referências desse segmento, para compartilhar suas trajetórias, dificuldades e chaves para o sucesso. É por isso que escolhemos a Bahia para sediar a primeira edição do Cake Class, projeto que irá percorrer todo o Brasil”, disse Marco Lessa, idealizador do projeto.

O The Cake Class Experience 2026 é uma realização da MVU Empreendimentos, mesma empresa responsável por eventos como Origem Week e Chocolat Festival. As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo link

SERVIÇO

O quê: Cake Class Salvador

Data: 19 e 20/03 de 2026

Local: Wish Hotel da Bahia

Endereço: Av. Sete de Setembro, 1537, Dois de Julho, Salvador-BA

Informações: @cakeclassxp

Investimento:

1° lote: R$299,00

2° lote: R$349,00

3° lote: R$399,00