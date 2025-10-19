OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso público com 38 vagas e salários de até R$ 9 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio/técnico e superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 11:30

Prefeitura de Brejo dos Santos Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Brejo dos Santos, no estado da Paraíba, tem concurso aberto com 38 vagas e salários iniciais de até R$ 9.000,00. As oportunidades são destinadas a candidatos com níveis fundamental, médio/técnico e superior de escolaridade. As inscrições, que já estão abertas, vão até o dia 26 de outubro.

O maior destaque do certame é a vaga para médico de Unidade Básica de Saúde (UBS), que oferece remuneração inicial de R$ 9.000,00 para uma jornada de 40 horas semanais. Veja detalhes de todas as vagas abaixo:

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site da Ápice Consultoria, que é a responsável pela organização do certame. Além da prova objetiva, os candidatos podem passar por prova de títulos, no caso dos cargos de nível superior.