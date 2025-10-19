Acesse sua conta
Prefeitura baiana abre 235 vagas em processo seletivo; veja salário para cada cargo

Inscrições seguem abertas até 6 de novembro para cargos de níveis médio e superior

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 12:26

Amargosa vista de cima
Amargosa vista de cima Crédito: Edson Andrade/Divulgação

A Prefeitura de Amargosa, no interior da Bahia, está com inscrições abertas para dois editais de processo seletivo que oferecem 235 vagas temporárias, além de formação de cadastro reserva, em cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 2.433,89, com carga horária de 20 a 40 horas semanais.

As inscrições começaram no dia 9 de outubro e seguem até 6 de novembro, exclusivamente pelo site. As taxas de participação custam entre R$ 85 e R$ 100, a depender do cargo.

De acordo com os editais, a seleção contará com prova escrita, marcada para o dia 23 de novembro, e avaliação de títulos para as funções de nível superior. O processo seletivo terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Confira salário para cada cargo

Confira salário para cada cargo

As oportunidades estão distribuídas entre os dois editais. O Edital 01/2025 contempla vagas para Assistente de Classe, Profissional de Apoio e Monitores em diversas áreas, como Pedagogia, Educação Física, Cultura e Arte, Capoeira, Música, Balé, Artes Marciais e Educação Digital.

Já o Edital 02/2025 oferece chances para professores das séries iniciais e finais em disciplinas como Matemática, Língua Portuguesa, Geografia, História, Artes, Ciências, Educação Física e Inglês, além de cargos de coordenação e Atendimento Educacional Especializado (AEE).

