PORTAS ABERTAS

Estudantes de Ciências Contábeis da UNEB visitam unidade do Polo Industrial de Camaçari

Os alunos e a professora foram recebidos em no programa que aproxima estudantes dos processos industriais

Donaldson Gomes

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 17:28

Visita de estudantes a unidade da Braskem em Camaçari Crédito: Divulgação

Estudantes do 3° semestre do curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual da Bahia (UNEB) tiveram uma aula diferente na manhã deste terça-feira (dia 09). Eles visitaram a unidade Q1 da Braskem, no Polo Industrial de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. O encontro fez parte do programa Formando Laços, que recebe nas unidades da petroquímica visitantes interessados em conhecer os processos produtivos da empresa.

A turma com 18 alunos foi recebida por profissionais da Braskem, entre eles representantes dos setores Industrial, de Relações Institucionais, Performance e Planejamento da empresa. Os estudantes puderam conhecer as rotinas de análise financeira da produção, balanço contábil e apontamentos de produção, definição de custo fixo e variável, processo de fechamento e alocação de custos, além de percorrer as instalações da unidade, como a sala de controle da Central de Matérias-primas, entender os procedimentos operacionais e observar as práticas de segurança que são referência na indústria química.