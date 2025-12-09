Acesse sua conta
Estudantes de Ciências Contábeis da UNEB visitam unidade do Polo Industrial de Camaçari

Os alunos e a professora foram recebidos em no programa que aproxima estudantes dos processos industriais

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 17:28

Visita de estudantes a unidade da Braskem em Camaçari Crédito: Divulgação

Estudantes do 3° semestre do curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual da Bahia (UNEB) tiveram uma aula diferente na manhã deste terça-feira (dia 09). Eles visitaram a unidade Q1 da Braskem, no Polo Industrial de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. O encontro fez parte do programa Formando Laços, que recebe nas unidades da petroquímica visitantes interessados em conhecer os processos produtivos da empresa.

A turma com 18 alunos foi recebida por profissionais da Braskem, entre eles representantes dos setores Industrial, de Relações Institucionais, Performance e Planejamento da empresa. Os estudantes puderam conhecer as rotinas de análise financeira da produção, balanço contábil e apontamentos de produção, definição de custo fixo e variável, processo de fechamento e alocação de custos, além de percorrer as instalações da unidade, como a sala de controle da Central de Matérias-primas, entender os procedimentos operacionais e observar as práticas de segurança que são referência na indústria química.

A professora de Economia e Planejamento da Universidade do Estado da Bahia, Isa Angélica Carvalho da Silva, ressalta a importância da visita. “A visita atende perfeitamente, não somente aos anseios do nosso conteúdo programático, a ementa da disciplina em conhecer uma indústria na perspectiva de processos, mas também estudar outros temas como questão de custos, organização industrial e, para além disso tudo, eles que são estudantes de ciências contábeis, despertar também neles o interesse de atuar na indústria”, explica.

