ESPORTE E TREINO

Quanto custa mensalidade na academia de Arnold Schwarzenegger que será inaugurada no Brasil?

Ator é embaixador e associado a rede de academias Gold’s Gym

Felipe Sena

Publicado em 30 de março de 2026 às 21:31

Academia será inaugurada no Brasil ainda neste ano Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O Brasil ganhará a primeira unidade da academia destinada a treinos de alta performance, a Gold’s Gym. A inauguração que acontecerá chamou atenção, já que a academia é vinculada ao fisiculturista e ator Arnold Schwarzenegger. O artista é embaixador e associado da rede de academias dos Estados Unidos, e chegou a treinar na dos Estados Unidos, na década de 1970.

A unidade será inaugurada ainda este ano, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A rede, uma das mais tradicionais do setor, ficará no Casa Shopping, com investimento estimado em R$ 10 milhões e cerca de 2.000 m², de acordo com a coluna Ancelmo.com, do jornal O Globo.

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No entanto, algumas pessoas ficaram curiosas com sobre o valor da academia. Não há um preço fixo para a mensalidade das academias Gold’s Gym, que têm unidades em 23 países, com mais de 580 academias internacionais e mais de 200 nos Estados Unidos. Cada unidade tem seu próprio modelo de preços, por isso, não há uma resposta simples. É possível consultar a unidade mais próxima e solicitar preços através do site da rede de academias.

O site Pop Sugar fez um levantamento sobre valores e verificou que a rede de academias parece oferecer pelo menos dois níveis de planos, um básico, que normalmente permite o acesso a uma única academia, e um plano premium, que pode garantir o acesso a mais de uma academia, ou aulas especiais ou oportunidades de treinamento.

As unidades do exterior devem servir como parâmetro para os valores nas academias do Brasil. No centro de Los Angeles, por exemplo, são anunciados dois planos de associação. O primeiro é o plano anual Single Basic, que custa US$ 55, equivalente a R$ 289,61 reais, e permite o acesso aos equipamentos de cardio e musculação em apenas uma única unidade.

O segundo é o Platinum Club Access, que custa US$ 59 por mês. Hoje com desconto para US$ 55, e com uma taxa de inscrição de US$ 1, e inclui acesso a comodidades adicionais, como aulas de ginástica em grupos ilimitados, avaliações ilimitadas de composição corporal usando o equipamento InBody, acesso a piscina, sauna, banho de vapor e jacuzzi, além de entrada em qualquer uma das unidades da Gold’s Gym SoCal.

Além disso, ao se inscrever na Gold’s Gym, é importante considerar a possibilidade de pagar uma taxa de matrícula. Na pesquisa, foram encontradas taxas de até US$ 99 R$521,28, enquanto outras academias não cobram nenhuma. Espera-se que o aluno pague uma mensalidade do primeiro mês no dia da inscrição, além de uma taxa anual, de acordo com o portal, conforme um representante da rede de academias.

Arnold Schwarzenegger é ligado a rede de academias principalmente porque a academia localizada em Venice Beach, na Califórnia, foi seu principal local de treinamento durante o auge de sua carreira no fisiculturismo em 1970. A Gold’s Gym se tornou conhecida como “Meca do Bodybuilding” e central no documentário “Pumping Iron”, de 1977, que popularizou Arnold e o fisiculturismo mundialmente.

A escolha da unidade no Rio de Janeiro não é à toa. A marca pretende entrar no país com uma unidade de peso, em dos mercados mais fortes do setor. De acordo com dados do Panorama Setorial Brasil 2024, elaborado pela Fitness Brasil em parceria com a EY e a Armatore Market + Science, apontam que o número de centros de atividades físicas cresceu quase três vezes em uma década, passando de 19.226 estabelecimentos em 2014 para 56.833 em 2024.

Fundada em 1965, em Venice Beach, na Califórnia, a Gold’s Gym virou referência global e ficou eternizada pela associação com nomes como Arnold Schwarzenegger, especialmente desde os anos 1970, quando o universo do fisiculturismo ganhou projeção mundial.