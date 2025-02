TAL PAI, TAL FILHO

Filho de Arnold Schwarzenegger protagoniza nu frontal em The White Lotus e internet vai à loucura: '10/10'

Patrick Schwarzenegger repetiu feito do pai em ‘O Exterminador do Futuro’

Elis Freire

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 19:57

Patrick Schwarzenegger Crédito: Reprodução / HBO

O órgão sexual de Patrick Schwarzenegger está na boca do povo. “Lá ele!”. Mas, brincadeiras à parte, o nome do filho de Arnold Schwarzenegger tem dominado as conversas na internet após o ator protagonizar um nu frontal na série ‘The White Lotus’, disponível na HBO e no Max. >

Filho do lendário ator de Hollywood, Patrick levou a internet à loucura, já que a cena de nudez total remete a um feito semelhante de seu pai há quatro décadas em ‘O Exterminador do Futuro’. A cena gerou um enorme burburinho nos anos 80 e causou discussões sobre os limites do cinema e a coragem dos atores em cena. >

Patrick em The White Lotus / Arnold em O Exterminador do Futuro Crédito: Reprodução

Em “The White Lotus”, Patrick interpreta Saxon Ratliff, um personagem que está em um resort de luxo na Tailândia. Durante uma cena marcante, ele aparece completamente nu no quarto. Após a repercussão, o ator garantiu que não usou próteses ou dublê na cena em questão.>