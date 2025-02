COMPRARIAM?

Regina Duarte inicia carreira como artista plástica; vejas as pinturas que chegam à 25 mil

A atriz criou um site para vender as obras nesta semana e divulgou nas redes sociais

Elis Freire

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 17:09

Regina Duarte anuncia carreira nas artes plásticas Crédito: Reprodução / Regina Das Artes

Afastada dos trabalhos como atriz na TV Globo desde 2018, quando integrou o elenco da novela "Tempo de amar", a atriz Regina Duarte decidiu se aventurar em outra área para ganhar uma renda: as artes plásticas. >

Aos 78 anos, a artista criou nesta semana um site para a venda de quadros e desenhos realizados por ela e divulgou nas suas redes sociais. No site chamado Regina Das Artes, a famosa vende pinturas à óleo e artes botânicas - um trabalho com folhas emolduradas, além de bolsas e acessórios estampados com seus desenhos.>

Mas, o que mais chamou atenção foi o preço das obras, que podem chegar até R$ 25 mil a peça. As obras variam de preço de acordo com o material utilizado e o tamanho. Peças menores, de cerca de 30 cm, por exemplo, custam R$ 5,5 mil. Outras, são vendidas a R$ 15 mil.>

Em uma post no Instagram, Regina Duarte comentou sobre a novidade. “Meu site está no ar, e lá vocês vão poder encontrar bolsas, cartões-postais e várias outras novidades que vocês podem conferir e com certeza vão aprovar”, destacou a atriz.>

Apesar da nova investida, atualmente Regina pode ser vista na reprise do folhetim "História de amor" (1995), no “Vale a Pena ver de Novo”, além de ter confirmado uma reaproximação com a emissora do Plim Plim.>

Veja algumas das obras à venda no site:>

Palhacinha G | By Regina Duarte Crédito: Reprodução

Rabiscando P | By Regina Duarte Crédito: Reprodução