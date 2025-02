'MILAGRE'

Influenciadora Karine Carrijo emociona fãs com vídeo de chá revelação de gêmeos; assista

Há um ano Karine perdeu o bebê que esperava aos 9 meses de gestação

A influenciadora digital Karine Carrijo emocionou seus seguidores nesta segunda (17) ao mostrar um vídeo do seu chá revelação de gêmeos. Há pouco mais de um ano Karine perdeu seu primeiro filho, Levi, que morreu ainda no ventre da mãe aos nove meses de gestação. >

Nas imagens, ela aparece ao lado do marido, o músico Thiago Lima, em um campo aberto. Os dois esperam o momento da revelação até que sobem fumaças rosa e azul, indicando que eles vão ser pais de um casal. “Deus é um Deus de milagre”, escreveu Karine na legenda da publicação. >

Os seguidores ficaram emocionados com a notícia. “Como faz para parar de chorar?” escreveu uma internauta. “Amamos vocês, família”, disse outro. “Que Deus abençoe a família de vocês”, escreveu um terceiro.>

Anúncio da gravidez

No último dia 29, a influenciadora se mostrou surpresa ao descobrir e anunciar a nova gestação , após ter perdidoa primeira criança. “Às vezes, quando você pede por um milagre, você recebe dois. Deus transbordou a nossa casa e nos deu gêmeos. É sobre como Ele transforma luto em festa e lágrimas em testemunhos”, destacou. >

Casada com o músico Thiago Lima, Karine já havia relatado anteriormente os desafios enfrentados após a perda de Levi, incluindo sua decisão de não usar antidepressivos por medo de recaídas. “O meu sonho morreu dentro da minha barriga, mas Deus me mostrou que sou apenas um vaso e que a obra é dele”, declarou a influenciadora.>

Conhecida por seu trabalho como dubladora, roteirista e empreendedora, Karine conta com mais de 500 mil seguidores no Instagram, onde compartilha suas experiências pessoais e profissionais. Agora, com a chegada dos gêmeos, ela celebra um novo capítulo em sua vida, marcado pela fé e esperança.>