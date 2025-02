VIXE...

Ex de Madonna, Jesus Luz se pronuncia sobre suposto affair com Wanessa Camargo

Coluna afirmou que ele estaria em clima romântico com a cantora no último domingo (16)

Elis Freire

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 19:09

Jesus Luz é um modelo e DJ brasileiro Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O modelo e DJ brasileiro Jesus Luz, conhecido por ter namorado a diva pop Madonna, se pronunciou sobre os rumores de um clima romântico entre ele e Wanessa Camargo durante o bloco de Carnaval da cantora, no último domingo (16). Ele negou qualquer envolvimento com a artista e reforçou seu compromisso com a noiva, a dermatologista Camila Stroligo. “Realmente não tenho o que falar. Estou noivo e em paz”, declarou ele à coluna de Fábia Oliveira. >

As especulações tiveram início após a colunista Fabíola Reipert, do R7, afirmar que Jesus e Wanessa estariam em um “clima diferente” durante o evento em São Paul. Segundo fontes da jornalista, os dois passaram grande parte do tempo juntos e não se desgrudaram. Além disso, o ex de Madonna teria permanecido na área VIP, cercado por pessoas próximas à cantora, o que aumentou ainda mais os rumores de um possível affair.>

A cantora Wanessa Camargo confirmou o término do relacionamento com Dado Dolabella na última terça-feira (11), após curtir o show de Shakira no Rio de Janeiro sem a presença do ator.>