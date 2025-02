EMPREENDEDORA

Yasmin Brunet revela como faturou mais que o prêmio do BBB24 em menos de um ano: 'Tão rápido'

Influenciadora foi uma participante marcante do reality da Globo

Elis Freire

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 17:30

Yasmin Brunet Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Yasmin Brunet, de 36 anos, contou tudo sobre o seu pós BBB24 no quesito dinheiro no bolso. Eliminada na 12ª semana, Yasmin foi uma personagem marcante no reality, sendo muito elogiada nas redes sociais. >

Em entrevista ao jornal O Globo, a loira revelou que já conseguiu faturar mais que o prêmio de R$ 2,92 milhões que foi entregue ao vencedor do BBB 24 Davi Brito. O valor foi acumulado menos de um ano após a saída da modelo do programa. >

Segundo ela, a maior parte do faturamento veio de sua marca de cosméticos Yasmin Beauty. "Estou muito feliz com isso. Não esperava de forma alguma, porque sou uma pessoa que sempre tende a esperar o pior", declarou a modelo. >

Yasmin admitiu que ficou surpresa com a rapidez com que vendeu seus produtos. "Às vezes espero o melhor, mas me preparo para o pior. Sou muito pessimista em geral. Eu jamais imaginava que venderíamos tanto e tão rápido", disse, surpresa. >