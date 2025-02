ENTENDA POLÊMICA

Globo é criticada por escalar Maria Beltrão para cobertura do Oscar 2025: 'Insensibilidade histórica'

O incômodo tem raízes na história da família da apresentadora

Desde 2006, a jornalista Maria Beltrão é a responsável pela apresentação do Oscar na Rede Globo e, em 2025, ela segue escalada para cobrir a cerimônia que será realizada em 2 de março. Neste ano, porém, a sua escolha foi bastante criticada por internautas nas redes sociais. O incômodo tem raízes na história da família da apresentadora, mas especificamente no seu pai: Hélio Beltrão. >

Ministro nos governos de João Figueiredo e Costa e Silva e, em 1968, o economista Hélio Beltrão foi um dos signatários do Ato Institucional nº 5, o AI-5, medida governamental que endureceu o regime militar e restringiu as liberdades civis no Brasil. O pai de Maria Beltrão morreu em 1997, aos 81 anos.>