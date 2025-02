CANDIDATAS?

Sex symbol, ator Michael B Jordan desabafa: 'Eu gostaria de alguém que se encaixasse'

Ator falou sobre a sua vida amorosa dias antes do Valentine's Day

Elis Freire

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 14:58

Michael B. Jordan Crédito: Reprodução

O Dia dos Namorados americano, ou Valentine 's Day, foi no último dia 14 e as borboletas no estômago afloraram mundo afora. Poucos dias antes da data, Michael B. Jordan, um dos atores mais cobiçados de Hollywood, abriu o coração sobre sua vida amorosa. Há dois anos, o famoso terminou o relacionamento com a empresária Lori Harvey. >

Em bate-papo no conversa no podcast "On Purpose With Jay Shetty", Jordan compartilhou as dificuldades que enfrenta ao tentar encontrar uma parceira que dê certo neste momento da sua vida e carreira. >

"Eu gostaria de alguém que se encaixasse no fluxo da minha vida, onde estou. E isso é questão de timing, certo? Você pode encontrar a pessoa certa, mas no momento errado, e simplesmente não dá certo.", afirmou Michael.>

O ator de 37 anos, conhecido por seus papéis em filmes como "Pantera Negra" e "Creed", confessou que a responsabilidade com sua carreira por vezes o isola de sair e conhecer pessoas. Mas, ele não perdeu a esperança.>

"Acho que a pessoa que vai ser ideal para mim vai alinhar com o momento em que estou na vida, com quem ela é como pessoa, com quão aberto estou para isso, sabe?", desabafou o ator. >