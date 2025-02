ANIVERSÁRIO DE 28 ANOS

Jojo Todynho comenta comportamento de Michelle Bolsonaro em sua festa: 'Sem palavras'

A influenciadora detalhou a personalidade de Michelle, convidada do seu aniversário de 28 anos

Jojo Todynho, ex-funkeira e influenciadora, completou nesta semana 28 anos com uma festa cheia de glamour e vestido de cor de rosa. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi umas das convidadas para celebrar mais um ano de vida da famosa. Nesta quinta (13), Jojo deu um feedback aos seguidores sobre a presença da personalidade no seu aniversário. >