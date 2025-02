FIM DA AMIZADE?

Gracyanne Barbosa critica atitude de Aline e afirma que votaria nela para o paredão

A musa fitness ficou chateada com a baiana após situação na cozinha

Uma situação vivida na cozinha no BBB25 entre Aline e Delma chateou os brothers e até colocou aliados contra a baiana. Foi o caso da musa fitness Gracyanne Barbosa que se chateou fortemente com a sister e desabafou com os colegas de reality. >

Na academia, Gracyanne e Daniele Hypolito contaram para Diego sobre a situação. A ex do cantor Belo criticou a atitude de Aline e afirmou que votaria nela para o paredão por conta disso. >

Entenda

Dona Delma estava no Vip, mas foi parar na Xepa, onde a comida é contada e dividida entre os participantes, por conta de uma consequência da prova do líder. Aline, que já estava na Xepa, não se ofereceu para mostrar à pernambucana onde estavam os alimentos nem a dividir os dela com a dona de casa.>

Daniele começou a explicar a situação. "Ontem, depois que ela [Aline] voltou [da Prova do Líder], a dona Delma já estava na Xepa. Como eu não estava e a Gra estava no VIP, ela foi perguntar para a Aline onde estavam as coisas", disse a ginasta.>

Gracyanne, então, disse porque se indignou. "Ela não levantou para mostrar, para pegar, para oferecer um ovo. Eu fiquei calada", disse. "Aí a dona Delma: 'Eu não acredito que a Aline não levantou para me mostrar. Ela está muito mudada'. É empatia, para qualquer pessoa", opinou.>

A conversa continuou entre os brothers, que especularam que a baiana pode receber seis votos da casa no próximo Paredão. Daniele afirmou que votará na mesma pessoa que Diego, para proteger o irmão da berlinda.>