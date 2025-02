NOVO VISUAL

Com 35 kg a menos e de olho na saúde, filho de Preta Gil aproveita dia na piscina; veja

Integrante da banda Gilsons tem se dedicado no cuidado com o corpo após doença da mãe

Elis Freire

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 14:57

Fracisco Gil; antes e depois Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O cantor Francisco Gil, filho de Preta Gil e integrante da banda Gilsons, tem buscado se dedicar à saúde e também ao shape. De sunga e boné combinando, o músico usou os Stories do Instagram, nesta quinta-feira (13), para publicar fotos do dia curtindo o dia de sol no Rio de Janeiro. >

Francisco publicou uma selfie mostrando o corpo todo e alguns cliques na praia, enquanto lia o livro “Bhagavad Gita”. Veja:>

Francisco Gil curte dia de piscina no Rio Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Em entrevista à CNN, Preta Gil comentou sobre a mudança visual do filho. A artista disse que o jovem decidiu priorizar a saúde após tomar um susto com a doença dela. “A mudança física é consequência. A mudança que eu realmente vi nele é de uma consciência de que a gente tem que priorizar a nossa saúde. Eu acho que com a minha doença ele tomou um susto e ele resolveu se cuidar, cuidar da saúde”, explicou a artista, que teve alta da UTI nesta semana, após uma cirurgia para tratar de um câncer. >

Preta contou que o processo de emagrecimento de Francisco Gil, com hábitos alimentares melhores e exercício físico, já dura mais de um ano, porém, ele teve coragem de publicar fotos do novo visual apenas recentemente.Francisco emagreceu 35kg. Ele estava com 106kg quando iniciou o emagrecimento e chegou aos 71kg.>

“Mas mais do que ele estar no shape, isso não é o principal. Ele está saudável, vivendo na sua plenitude, que é o que a saúde traz para gente, né?”, ressaltou a cantora.>