NÚMERO 2

Fazendo cocô mais vezes que o 'normal'? Saiba 5 possíveis causas

Mais idas ao banheiro podem estar relacionadas a diversos fatores

Elis Freire

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 19:46

Mulher fazendo cocô Crédito: Shutterstock

Cada pessoa tem um número de vezes que costuma ir ao banheiro por dia ou por semana. Alguns fazem cocô religiosamente todos os dias, no mesmo horário, outros não. Independentemente de qual seja o seu normal, é importante investigar alterações no seu padrão intestinal. >

Ao perceber que o número dois está vindo mais vezes durante a rotina, alguns fatores podem ser investigados para entender o motivo da mudança. O CORREIO separou 5 causas para ficar atento(a). Veja:>

1) Menstruação>

Mudanças intestinais durante o período da menstruação são muito comuns entre as mulheres. Estudo publicado na revista “Reproductive Female and Children Health" explica que as mudanças hormonais na menstruação podem desregular ou até mesmo causar inflamação no intestino.>

Isso acontece porque a progesterona, produzida após a ovulação, atrasa o trânsito intestinal e contribui para a prisão de ventre. Já no período da menstruação, o corpo inicia a liberação de substâncias que contraem o útero e intestino e pode ocasionar mais idas ao banheiro e diarreia. >

2) Alimentação inadequada>

Comer em excesso alimentos açucarados, processados e gordurosos pode prejudicar a saúde e o intestino. Ingeridos em excesso, as fezes podem se tornar mais amolecidas e mais frequentes. Os sucos de cítricos como a laranja, ricos em vitamina C e fibras, também podem aumentar as idas ao banheiro.>

3) Estresse >

Expostas a situações que geram ansiedade, tensão ou agitação, a dor de barriga é comum, levando a pessoa a ir mais vezes ao banheiro. O intestino e o cérebro estão conectados e cuidar da saúde mental também pode ajudar a manter o sistema digestivo equilibrado. >

4) Doença celíaca>

Quando os celíacos consomem glúten, o sistema imunológico entende que deve proteger o organismo combatendo a proteína presente no trigo e em outros cereais. É nesse processo que pacientes celíacos sofrem com efeitos desagradáveis com a sensação de inchaço, gases, diarreias e vômitos.>

5) Café>