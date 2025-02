CASAL POLÊMICO

Após nudez e declarações nazistas, Kanye West e Bianca Censori terminam casamento

Segundo o TMZ, casal já teria entrado em contato com advogados para divórcio

Elis Freire

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 18:51

Bianca Censori e Kanye West Crédito: Reprodução / X

Casados desde 2022, o rapper Kanye West e a arquiteta Bianca Censori terminaram o relacionamento e já entraram em contato com advogados para o divórcio, segundo o site americano TMZ. Os dois oficializaram o romance um mês após o divórcio do rapper com a socialite e empresária Kim Kardashian. >

Uma fonte próxima ao casal teria confirmado a informação, após semanas de muitas polêmicas envolvendo os dois famosos. >

Há pouco mais de uma semana, Bianca apareceu no tapete vermelho do Grammy 2025 em los Angeles com uma roupa completamente transparente, mostrando seus seios e partes íntimas, Já nesta semana, Kanye West, já tendo dado declarações antisemitas anteriormente, afirmou ser nazista.>

Por conta disso, nesta segunda-feira (11), o perfil de Kanye West na plataforma X, antigo Twitter, foi desativado. Em um dos comentários ele declarou sem medo “Eu sou um nazista”.>

O rapper americano também elogiou Hitler e defendeu Sean “Diddy” Combs. As atitudes foram condenadas pela Liga Antidifamação (ADL) e pelo Comitê Judeu Americano. Kanye West acumulava mais 32 milhões de seguidores acompanhando suas postagens.>

No entanto, nesta quinta-feira (13), o cantor reativou sua página na plataforma, porém, sua conta agora exibe um aviso de “conteúdo sensível”, informando que o perfil pode conter material ofensivo.>

Camisa com suástica

Aliado as suas defesas do nazismo - regime supremacista branco, Kanye West também promoveu a venda de uma camiseta branca com uma suástica. Em um comercial local, na região de Los Angeles, Estados Unidos, durante o intervalo do Super Bowl, na noite do último domingo (9), ele pediu que os espectadores comprassem a peça. >