Mãe de Ana Castela revela sua opinião sobre novo affair da filha e o compara com Gustavo Mioto

Michele Castela viu semelhanças entre o atual affair da filha e o ex-genro

Sem papas na língua, Michele Catela , mãe da cantora Ana Castela deu uma opinião sincera sobre o novo affair da filha, o empresário Bruno Macedo. Em um post sobre o romance da artista sertaneja no Instagram do portal LeoDias, Michele fez uma brincadeira comparando Bruno com o ex-genro, o cantor Gustavo Mioto.

Quem é Bruno Macedo?

Bruno Macedo, apontado como companhia "inseparável" de Ana Castela, é empresário do agronegócio e mantém um perfil discreto no Instagram, com pouco mais de 3 mil seguidores. Já no TikTok, onde compartilha vídeos de humor, acumula mais de 12 mil fãs e 510 mil curtidas.