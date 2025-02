CURIOSIDADE

Selton Mello dublador? Veja personagens marcantes que o ator deu voz

Protagonista de 'Ainda estou aqui' e de 'Auto da Compadecida 2', brasileiro emprestou voz para figuras conhecidas das telinhas e telonas

Conhecido por seus papéis marcantes no cinema brasileiro, Selton Mello também tem uma carreira como dublador. Em evidência por sua atuação como Rubens Paiva no filme "Ainda estou aqui" (2024) e como Chicó na sequência “Auto da Compadecida 2”, o artista já interpretou a vozes de personagens conhecidos no cinema e nos desenhos animados. >