INUSITADO ATÉ DEMAIS

Benny Blanco surpreende Selena Gomez com banheira de queijo; veja

O produtor musical preparou um presente inusitado para a noiva no Valentine's Day

Elis Freire

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 19:02

Benny Blanco e Selena Gomez Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Benny Blanco, noivo da cantora Selena Gomez, chocou a internet ao compartilhar o presente peculiar que preparou para a amada no Valentine's Day. Nesta sexta-feira (14), o produtor musical mostrou que encheu uma banheira com queijo, acompanhada com nachos pelo chão, para surpreender sua noiva. >

Em vídeo no Instagram, ele mostrou os detalhes da surpresa para a cantora, que deixou os internautas com uma grande interrogação na cabeça. Benny criou um caminho de nachos, com uma mensagem no chão escrita: “I love you". O caminho das tortilhas de milho levavam para o presente principal: uma banheira recheada de molho de queijo.>

“Quando sua noiva não é uma menina das flores”, escreveu o produtor. >

No final das imagens, ele pega um dos nachos e come com um pouco do queijo armazenado no local, normalmente utilizado para tomar banho. “Muito higiênico, graças a Deus”, disse uma internauta, ironicamente. “Rico é tão estranho, né ?”, comentou outra.>