PAIS EM DOSE DUPLA

João Gomes e Ary Mirelle anunciam 2ª gravidez; veja o sexo e nome do bebê

Cantor e influenciadora já são pais de Jorge, que acabou de completar um ano

Elis Freire

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 15:21

João Gomes, Ary Mirelle e filho Jorge Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O cantor João Gomes e a influenciadora Ary Mirelle vão aumentar a família. Pais de Jorge, que completou um ano de vida, os dois estão grávidos de novo! Ary anunciou a novidade especial nesta sexta (14) e o casal já revelou qual o sexo e nome da criança. >

Os dois aparecem em vídeo divulgado por ela em que brincam com tinta azul com o filho mais novo, mostrando que esperam um menino. E o pequeno vai se chamar Joaquim!>

Em entrevista para a Revista Quem, a influenciadora contou como recebeu a notícia de que terá mais um filho homem. "Quando soube que tínhamos mais um menino chegando, foi uma surpresa muito feliz. Eu não tinha preferência, o que mais importava pra mim era que viesse com saúde. Mas quando soube me emocionei demais, porque eu amo ser mãe de menino. Agora são três homens colorindo minha vida, e eu só posso agradecer por essa família linda que Deus tá me dando”, ressaltou Ary.>

Ela falou ainda sobre como a experiência da maternidade transformou sua vida. Agora, ela será mãe em dose dupla. "Ser mãe de Jorge me ensinou tanta coisa, me fez crescer, me fez entender um amor que eu nem sabia que existia. E agora vem Joaquim pra completar ainda mais esse amor. Meu mundo é azul, e eu não podia estar mais feliz com isso. Ter dois meninos, ver essa irmandade crescendo dentro de casa, os dois brincando juntos, isso não tem preço", afirmou.>

"Ser mãe me mostrou que a gente planeja muita coisa, mas no fim tudo acontece do jeito que tem que ser. Eu aprendi a confiar mais, a viver um dia de cada vez, a valorizar as pequenas coisas. A gente pisca e eles já cresceram, então meu foco é aproveitar cada momento, cada descoberta, cada carinho. Sei que criar dois meninos não vai ser fácil, mas também tenho certeza que será uma bênção enorme", completou.>