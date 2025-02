ENQUETE BBB25

Aline, Guilherme ou Mateus? Enquete BBB 25 mostra eliminação acima de 70% no 5º paredão

Parcial do CORREIO aponta quem o público quer fora do programa

Elis Freire

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 17:05

Aline, Guilherme ou Mateus estão no 5º paredão Crédito: Divulgação

A Enquete BBB 25 do CORREIO aponta que o público está bem decidido sobre quem deve deixar a casa do BBB25 na próxima terça (18). O brother Mateus Pires, que entrou em dupla com a atriz Vitória Strada, recebeu 72% dos votos até o momento. >

Bem atrás dele, aparecem a baiana Aline com 20% dos votos e Guilherme com apenas 9% dos votos para eliminar, contabilizados pela enquete. >

Formação do 5º Paredão>

O quinto paredão do BBB 25 foi formado, na noite deste domingo (16), com muita treta entre os brothers. A líder Eva, que tinha colocado cinco pessoas na Mira do Líder, escolheu Mateus para mandar direto ao paredão.>

Na casa, desta vez, os brothers e sisters precisaram se dividir em dois grupos para a votação. Aline e Guilherme foram os dois escolhidos para a berlinda. >

Quem também estava cotado contra a parede foi Diego Hypólito, que caiu no paredão após abrir um dos envelopes de consequência da Prova do Líder. O ex-ginasta, porém, se salvou na Prova Bate e Volta.>

Quem você acha que deve sair do programa: Mateus, Aline ou Guilherme? Vote na enquete do CORREIO.>

A votação oficial para eliminar um participante do programa acontece no site do Gshow.>

Saiba como votar>

Atualmente, o Big Brother Brasil utiliza um sistema misto de votação: com o voto da torcida e o voto único. O resultado é dado com base em uma média ponderada dessas duas votações. Esse sistema teve início na edição passada.>

Para votar, tanto pelo voto da torcida quanto pelo voto único, é preciso entrar no site do programa no Gshow e escolher uma das duas opções de voto, ambas de forma gratuita. Na opção da torcida, você vai fazer o login com sua conta Globo e escolher o participante que quer eliminar. Neste caso, é possível votar quantas vezes quiser.>