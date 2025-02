MODESTO MAS GARANTIDO

Compensou ir para o BBB25? Saiba qual era o salário de Aline como policial antes do reality

A baiana recebia um salário fixo como Policial Militar na Bahia, mas pediu exoneração para entrar no programa

Elis Freire

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 16:24

Aline Patriarca foi exonerada da PMBA Crédito: Reprodução Globoplay / Redes Sociais

Ao decidir entrar em um reality, muitas conquistas da vida pessoal e profissional são colocadas em jogo, na esperança de dar a volta por cima e retornar com uma condição melhor. No caso da baiana Aline Patriarca, hoje no BBB25, foi preciso pedir dispensa de um cargo como Policial Militar no estado. >

Atualmente, no paredão contra a atriz Vitória Strada e o brother Gabriel, Aline foi exonerada do cargo no último dia 18 de janeiro para realizar o sonho de entrar no reality da Globo. Para isso, a baiana abriu mão de um salário que podia chegar a R$6 mil mensais.>

Segundo o site Glassdoor, que revela valores de diversos empregos pelo Brasil, um soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia (PMBA) pode receber entre R$4 mil a R$6 mil mensais. Porém, o valor do mês depende do estágio e das horas extras do funcionário. Ainda segundo o site, a renda pode chegar a R$9 mil bruto com promoções. >

Exonerada

O pedido de exoneração de Aline Patriarca ainda estava em trâmite quando começou o reality show, mas foi oficializado poucos dias após a baiana ser confinada. >

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou que Aline Patriarca, participante do BBB 25, não faz mais parte da corporação. A baiana atuava como soldado do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur).>