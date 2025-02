DESABAFO

Ex-apresentadora da GloboNews revela salário que recebia na emissora e valor surpreende

Demitida em 2023, Cecília Flesch abriu salário que ganhava mesmo após 10 anos na emissora

Em entrevista ao Podcast “Red Cast”, Cecília falou sobre o desafio que era a vida no jornalismo, em relação à remuneração e carga de trabalho. "O mercado do jornalismo não paga bem. Com mais de 10 anos de casa, eu recebia um salário bruto de 8 mil reais", desafabou.>