Luciano Huck proíbe nora de compartilhar fotos da família, diz programa

Segundo o Fofocalizando, o apresentador do Domingão com o Hulk teria imposto regras a namorada do filho e ao próprio filho

Elis Freire

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 18:45

Benício Hulk e Luciano Hulk / Duda Guerra e Benício Hulk Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Para proteger a imagem da família, novas regras teriam sido impostas por Luciano Hulk a sua nora, que é influenciadora digital. O apresentador da Globo, casado com Angélica, teria proibido que a namorada do seu filho Benício Hulk compartilhe fotos de momentos da família nas redes sociais. >

De acordo com o Fofocalizando, Luciano não quer que a exposição atrapalhe a sua vida profissional. Duda Guerra, então, teria sido impedida mansão ou as demais familiares e agregados. >

Ainda segundo o programa da SBT, o apresentador deu a ordem à influencer antes das férias que passaram juntas, para que vídeos e fotos do momentos não fossem divulgados. A proibição de Luciano Huck também se estenderia ao filho Benício, de 17 anos, mesmo em fotos apenas dos dois juntos.>