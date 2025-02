PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA

Otávio Mesquita admite erro e mostra resultado de procedimento no coração

Apresentador passou por cirurgia de urgência após descoberta de problema no coração

O apresentador Otávio Mesquita atualizou seu quadro de saúde após revelar que havia descoberto um problema no coração. Otávio precisou passar por um procedimento de urgência após descobrir a condição, chamado cateterismo cardíaco. >

Segundo ele, o seu erro foi não fazer exames de rotina para acompanhar a saúde do órgão vital. “Digo a vocês, cuidem do nosso [coração]. Meu erro foi nunca ter feito um exame para saber como ele está! Fica essa dica! Me sinto mais jovem agora e meu amor subiu”, celebrou nas redes sociais. >