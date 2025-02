SINCERIDADE

'Tem dias em que acordo e não amo o que vejo', diz Eliana sobre autoestima aos 52 anos

Apresentadora abriu o coração em entrevista à Marie Claire

Eliana refletiu sobre sua autoestima em entrevista para a revista Marie Claire, divulgada nesta sexta (7). Na conversa, de peito aberto, a apresentadora detalhou sua relação com o espelho após os 50 anos: “Me sinto mais em dia com minha autoestima hoje, aos 52, do que nos meus vinte e poucos anos”, revelou à revista. >

Mãe de Arthur e Manu, Eliane explicou que a maturidade fez com que ela fosse mais gentil com ela mesma. Ela diz se comparar menos e se amar mais, porém, a artista contou que a autoestima não é constante. “Tem dias em que acordo e não amo o que vejo”, ressaltou a apresentadora.>

Novos desafios

Umas das apresentadoras do Saia Justa, no GNT, neste ano, Eliana tem mais desafios, já que está à frente do The Masked Singer e do Casa de Verão. "Espero vivenciar cada minuto do meu trabalho, aprender cada vez mais e observar o que o publico vem gostando e sempre aprimorar", disse a famosa. >