Caso Anna Polly: polícia revela causa de morte da influenciadora

Influenciadora morreu ao cair de sacada em Nova Iguaçu, no Rio no último dia 29. Polícia investigava se o caso foi acidental ou criminoso

Elis Freire

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 15:19

Anna Polly tinha 28 anos Crédito: Reprodução

A investigação sobre a morte da influenciadora Anna Polly, que caiu de sacada em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, teve seu mistério resolvido. A polícia concluiu que a queda foi acidental. Segundo os investigadores acreditam, a influenciadora encarregou ao subir no parapeito da varanda. As informações são do Metrópoles. >

De acordo com a polícia, Anna Beatriz Pereira Alves – nome de batismo da influenciadora – teria consumido drogas antes do acidente, inclusive minutos antes da queda. O caso está sendo conduzido pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que aguarda o laudo toxicológico para concluir o inquérito.>

A polícia reuniu imagens de câmeras de segurança e ouviu testemunhas, incluindo funcionários do hotel e três homens que estavam no quarto com Anna Polly antes do ocorrido.>

Morte trágica

A influenciadora digital Anna Polly morreu aos 28 anos no último dia 29 após cair da varanda de um hotel em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O corpo de Anna foi encontrado no pátio do prédio e dois homens que estavam com ela no momento da queda estão sendo ouvidos pelas autoridades.>