TRAGÉDIA

Influenciadora morre ao cair da varanda de hotel gravando cenas de conteúdo +18

Polícia investiga caso para descobrir se a queda foi um incidente ou um crime

A influenciadora digital Anna Polly morreu aos 28 anos nesta quarta (29) após cair da varanda de um hotel em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O corpo de Anna foi encontrado no pátio do prédio e dois homens que estavam com ela no momento da queda estão sendo ouvidos pelas autoridades. A polícia investiga o caso para saber se foi acidental ou criminoso.>