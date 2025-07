CINEMA

Nova cinebiografia de Silvio Santos com Leandro Hassum ganha data de estreia

Filme chega às telonas em 30 de outubro com foco nos bastidores do ícone da TV brasileira

O novo longa-metragem "Silvio Santos Vem Aí" já tem data para chegar aos cinemas: 30 de outubro de 2025. A produção promete mergulhar no universo dos bastidores da televisão brasileira, trazendo Leandro Hassum na pele do inesquecível apresentador. >

Com direção de Cris D’Amato e roteiro assinado por Paulo Cursino, o filme conta também com Regiane Alves interpretando Íris Abravanel, esposa de Silvio, e Manu Gavassi, que dá vida a uma publicitária cética do carisma do patrão, mas que atua dentro de sua equipe.>

Diferente da cinebiografia lançada em 2024 em que Rodrigo Faro encarnou o apresentador no filme "Silvio", baseado no episódio real do sequestro de sua filha, essa nova versão foca nos bastidores do programa de auditório que eternizou o "Homem do Baú" como uma das maiores figuras da história da televisão brasileira.>