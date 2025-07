LUTO EM HOLLYWOOD

Morre Julian McMahon, o Doutor Destino de 'Quarteto Fantástico', aos 56 anos

Ator australiano ficou famoso por papéis marcantes em séries e filmes populares dos anos 2000

Filho do ex-primeiro-ministro australiano William McMahon, Julian nasceu em Sydney em 27 de julho de 1968. Começou sua carreira como modelo antes de ingressar na televisão australiana no final dos anos 1980. Sua estreia como ator foi na novela The Power, the Passion e, logo depois, ganhou destaque na série Home and Away.>