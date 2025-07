NOVA FASE

Após bariátrica, Thais Carla realiza sonho e emociona fãs com desabafo: 'Me senti livre e viva'

Em vídeo no Instagram, dançarina revelou experiências que antes eram impossíveis

“Foi a primeira vez que subi em um cavalo depois de anos. Andei de teleférico, foi super legal. Vi que posso viver coisas que antes eu não conseguia. E agora eu posso viver com as minhas filhas”, contou, visivelmente emocionada, em vídeo publicado no Instagram.>

A viagem marcou um divisor de águas para Thais, que descreveu a experiência como libertadora: “Foi incrível essa viagem depois da bariátrica. Surreal. Estou emocionada porque fiz muitas coisas que eu tinha medo, insegurança. Me diverti. Me senti livre, viva”.>

A cirurgia bariátrica foi realizada em abril de 2024. Antes do procedimento, Thais já havia perdido cerca de 30 kg com mudanças no estilo de vida. Desde então, eliminou mais de 15 kg adicionais. Segundo ela, todo o processo tem sido uma oportunidade de renascimento pessoal e reconexão com sua saúde e bem-estar.>