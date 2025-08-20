Com 82 kg, Gracyanne Barbosa luta para perder peso por causa do Dança dos Famosos; confira rotina da musa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 20:25
A musa fitness Gracyanne Barbosa é alvo de diversas piadas e julgamentos nas redes sociais por consumir cerca de 40 ovos por dia, o que agora também acontece durante sua participação no quadro do Domingão com Huck em que famosos disputam R$ 80 mil reais.
Gracyanne Barbosa
No entanto, apesar da dieta restrita e com alta concentração de refeições que levam a proteína considerada mais barata, a rainha de bateria da União da Ilha do Governador precisou adaptar sua dieta para perder peso.
Nas redes sociais, Gracyanne relatou que por ser uma mulher “pesada” e muito musculosa, precisa perder medidas e peso para conseguir performar melhor no palco do Dança dos Famosos.
De acordo com a ex-dançarina do Tchakabum, seu treino está mais leve, diminui a quantidade de comida, além de ter aumentado o cardio na esteira. Gracyanne tem mostrado sua rotina 100% focada no quadro do Domingão através dos stories do Instagram.
Em um vídeo, a influenciadora digital mostrou que está fazendo cardio à noite, com a meta de perder mais de 5 quilos em três semanas. Com 41 anos, a influenciadora começou o quadro pesando 86 quilos, agora, após duas semanas do programa, está com 82 quilos. Inclusive o grupo de Gracyanne lidera o ranking desta edição.
"Quero emagrecer porque estou tendo a oportunidade maravilhosa de estar no 'Dança', que era meu sonho. Eu quero fazer tudo que puder aprender! Aqueles giros no alto... Não quero matar meu professor. Estou pesada, com 86kg. Quero chegar a uns 78kg. Será que consigo?", disse Gracyanne no início da participação no quadro. Gracyanne integra o grupo A com Duda Santos, Rodrigo Faro e Silvero Pereira.