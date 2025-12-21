Acesse sua conta
A sorte começa a virar para 3 signos nesta semana (entre 22 e 28 de dezembro)

Uma semana que recompensa persistência, escolhas conscientes e a coragem de não desistir do que realmente importa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 13:00

Signos, fortuna, dinheiro, sorte
Signos, fortuna, dinheiro, sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana entre os dias 22 e 28 de dezembro marca um ponto de virada importante. A sorte não surge do acaso, mas da constância, da fé em si mesmo e da disposição de continuar mesmo quando o caminho parece lento. Para alguns signos, esse período traz boas oportunidades, sensação de avanço e a certeza de que insistir valeu a pena. É uma semana para agir com foco, clareza e compromisso com o que se deseja construir, inclusive já olhando para 2026. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro:

Esta semana marca um dos períodos mais favoráveis para você. A sorte se manifesta quando você acredita em si mesmo e age como alguém que sabe o próprio valor. O momento favorece novos planos, ideias mais amplas e oportunidades que ampliam sua visão de futuro. Você sente que uma fase mais próspera começa a se desenhar, especialmente quando deixa claro o que deseja e para onde quer ir. Há mais confiança, mais fluidez e a sensação de que a vida começa a cooperar.

Dica cósmica: Seja específico sobre o que você quer atrair e aja como quem confia no próprio merecimento.

Leão:

Esta semana desperta seu desejo de expansão. Surge uma vontade de mudar rotinas, explorar novas ideias e imaginar uma vida mais alinhada com o que faz seu coração vibrar. Mesmo sem grandes mudanças imediatas, o movimento interno já começa. A sorte aparece quando você se permite sonhar maior e não abandona seus projetos no meio do caminho. Planejar, pesquisar e visualizar o próximo passo abre portas importantes.

Dica cósmica: Dedique tempo para planejar o próximo ano com foco em como você quer se sentir.

Libra:

Esta semana marca o início de um caminho mais autêntico. Você percebe que não pode continuar tomando decisões apenas para agradar ou manter a paz externa. A sorte surge quando você escolhe o que é certo para você. Mudanças positivas aparecem a partir do momento em que você reorganiza sua vida com base nas suas reais necessidades, seja no trabalho ou na vida pessoal. Criar espaço é essencial para prosperar.

Dica cósmica: Tome uma decisão pensando primeiro no seu bem-estar, não na expectativa dos outros.

