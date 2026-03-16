TRAGÉDIA

Pai morre afogado ao entrar no mar para salvar filha em praia de Salvador

Jackson Araújo do Santos foi socorrido, mas não resistiu

Wendel de Novais

Publicado em 16 de março de 2026 às 09:51

Jackson tentou salvar filha e morreu afogado Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Jackson Araújo dos Santos, 39 anos, morreu afogado na tarde deste domingo (15) após entrar no mar para tentar salvar a própria filha na Praia de Itapuã, em Salvador.

De acordo com informações iniciais, o caso ocorreu em uma área localizada após o condomínio Pedra do Sal. Jackson percebeu que a filha enfrentava dificuldades dentro da água e decidiu entrar no mar para ajudá-la. A jovem conseguiu ser retirada em segurança, mas o homem acabou sendo arrastado pela correnteza.

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Kailani Dantas, coordenador do Salvamar, explica que equipes foram acionadas em dois postos próximos ao local de afogamento e agiram de forma imediata. Segundo ele, mais de quarto salva-vidas entraram na água e conseguiram resgatar o rapaz. Após o resgate do Salvamar, equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foram acionadas e agiram em uma ação conjunta. Na areia, foram aplicadas técnicas de salvamento, mas Jackson não resistiu.

"Levamos inclusive um drone para ajudar nas buscas, realizamos o resgate do homem e fizemos, junto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Realizamos a reanimação, mas o óbito foi constatado pelo médico do Samu", informou a corporação.