Pai morre afogado ao entrar no mar para salvar filha em praia de Salvador

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Wendel de Novais
Publicado em 16 de março de 2026 às 09:51
Um homem identificado como Jackson Araújo dos Santos, 39 anos, morreu afogado na tarde deste domingo (15) após entrar no mar para tentar salvar a própria filha na Praia de Itapuã, em Salvador.
De acordo com informações iniciais, o caso ocorreu em uma área localizada após o condomínio Pedra do Sal. Jackson percebeu que a filha enfrentava dificuldades dentro da água e decidiu entrar no mar para ajudá-la. A jovem conseguiu ser retirada em segurança, mas o homem acabou sendo arrastado pela correnteza.
Jackson tentou salvar filha e morreu afogado
Kailani Dantas, coordenador do Salvamar, explica que equipes foram acionadas em dois postos próximos ao local de afogamento e agiram de forma imediata. Segundo ele, mais de quarto salva-vidas entraram na água e conseguiram resgatar o rapaz. Após o resgate do Salvamar, equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foram acionadas e agiram em uma ação conjunta. Na areia, foram aplicadas técnicas de salvamento, mas Jackson não resistiu.
"Levamos inclusive um drone para ajudar nas buscas, realizamos o resgate do homem e fizemos, junto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Realizamos a reanimação, mas o óbito foi constatado pelo médico do Samu", informou a corporação.
O caso foi registrado pela 12ª Delegacia Territorial de Itapuã, que confirmou a morte por afogamento. Foram expedidas guias para perícia e remoção do corpo. Segundo a polícia, a vítima estava acompanhada de familiares no momento da ocorrência.