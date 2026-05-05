TRANSPORTE

Rodoviários encerram 'Operação Tartaruga' e serviço volta ao normal em Salvador

Ação ocorreu na manhã desta terça-feira (5) e impactou circulação de ônibus até as 11h

Esther Morais

Publicado em 5 de maio de 2026 às 11:43

Ônibus em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Os rodoviários de Salvador encerraram, por volta das 11h desta terça-feira (5), a “Operação Tartaruga”, e o serviço de transporte público voltou a operar normalmente na capital baiana.

A mobilização foi iniciada nas primeiras horas do dia e previa que os ônibus circulassem pela faixa da direita e realizassem paradas em todos os pontos ao longo dos itinerários, o que provocou lentidão no trânsito em diversos trechos da cidade.

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A ação faz parte da Campanha Salarial 2026 da categoria e teve como objetivo dar visibilidade às reivindicações dos trabalhadores, após impasses nas negociações com os empresários do setor.

Segundo o sindicato, mesmo após quatro rodadas de negociação, ainda não houve apresentação de proposta considerada satisfatória para a categoria.