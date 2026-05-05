Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rodoviários encerram 'Operação Tartaruga' e serviço volta ao normal em Salvador

Ação ocorreu na manhã desta terça-feira (5) e impactou circulação de ônibus até as 11h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de maio de 2026 às 11:43

Ônibus em Salvador
Ônibus em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Os rodoviários de Salvador encerraram, por volta das 11h desta terça-feira (5), a “Operação Tartaruga”, e o serviço de transporte público voltou a operar normalmente na capital baiana.

A mobilização foi iniciada nas primeiras horas do dia e previa que os ônibus circulassem pela faixa da direita e realizassem paradas em todos os pontos ao longo dos itinerários, o que provocou lentidão no trânsito em diversos trechos da cidade.

Veja os 10 carros com as maiores dívidas de IPVA na Bahia

LR DISCOVERY 4 2.7 S | 57.879,77 | 2015 a 2024 por Reprodução
LR DISCOVERY 4 3.0 SE | 59.045,92 | 2015 a 2024 por Reprodução
BMW 528 I | 60.306,70 | 2015 a 2024 por Divulgação
LR DISCOVERY 4 3.0 SE | 83.261,95 | 2015 a 2024 por Reprodução
Porche 911 Carrera | 90.943,73 | 2023 e 2024 por Divulgação
TOYOTA HILUX SWSRXAF4D | 99.574,19 | 2018 a 2024 por Reprodução
BMW 435I Coupe | 115.584,06 | 2015 a 2024 por Auto Esporte
FERRARI F12 Berlineta | 128.822,33 | 2024 por Reprodução
FERRARI F12 Berlineta | 128.822,33 | 2024 por Reprodução
LR Range Rover SPT 3.0 TD HSE | 178.762,92 | 2018 a 2024 por Divulgação
1 de 10
LR DISCOVERY 4 2.7 S | 57.879,77 | 2015 a 2024 por Reprodução

A ação faz parte da Campanha Salarial 2026 da categoria e teve como objetivo dar visibilidade às reivindicações dos trabalhadores, após impasses nas negociações com os empresários do setor.

Segundo o sindicato, mesmo após quatro rodadas de negociação, ainda não houve apresentação de proposta considerada satisfatória para a categoria.

Os rodoviários reivindicam reajuste salarial acima da inflação, aumento no valor do ticket alimentação, redução da jornada para seis horas e melhores condições de trabalho.

Tags:

Ônibus

Mais recentes

Imagem - Às vésperas da chegada de cavado, Salvador amplia proteção a 588 áreas de risco

Às vésperas da chegada de cavado, Salvador amplia proteção a 588 áreas de risco
Imagem - Inmet emite alerta de chuvas para Salvador e mais de 130 cidades baianas

Inmet emite alerta de chuvas para Salvador e mais de 130 cidades baianas
Imagem - Avenida Paralela é a mais perigosa para motociclistas em Salvador; veja ranking

Avenida Paralela é a mais perigosa para motociclistas em Salvador; veja ranking