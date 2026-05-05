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Inmet emite alerta de chuvas para Salvador e mais de 130 cidades baianas

Aviso indica risco de chuvas intensas e ventos de até 60 km/h nesta terça-feira (5)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de maio de 2026 às 11:05

Dia de chuva em Salvador
Doa de chiuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para Salvador e mais de 130 cidades da Bahia. O aviso começou às 10h desta terça-feira (5) e segue até as 23h59.

De acordo com o órgão, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a até 50 mm por dia, além de ventos intensos com velocidade entre 40 e 60 km/h.

Veja cidades sob alerta

Inmet emite alerta de chuvas para Salvador e mais de 130 cidades baianas por Inmet
Inmet emite alerta de chuvas para Salvador e mais de 130 cidades baianas por Inmet
Inmet emite alerta de chuvas para Salvador e mais de 130 cidades baianas por Inmet
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Inmet emite alerta de chuvas para Salvador e mais de 130 cidades baianas por Inmet

O alerta é classificado como de “perigo potencial”, com baixo risco de ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Entre as recomendações estão evitar abrigo debaixo de árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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Inmet

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