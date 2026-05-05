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Avenida Paralela é a mais perigosa para motociclistas em Salvador; veja ranking

Via registrou 84 acidentes, mais que o dobro da segunda no ranking da Transalvador

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de maio de 2026 às 10:36

Trânsito travado na Paralela, no sentido Centro, ao lado do metrô Imbuí
Avenida Paralela é a mais perigosa para motociclistas em Salvador Crédito: Foto: Gil Santos/CORREIO

A Avenida Luís Viana Filho, conhecida como Avenida Paralela, é a via com o maior número de acidentes envolvendo motociclistas em Salvador nos três primeiros meses deste ano. Ao todo, foram registrados 84 sinistros, segundo a Transalvador.

O número é mais que o dobro da segunda colocada, a Avenida Antônio Carlos Magalhães, com 37 ocorrências, seguida pela Avenida Tancredo Neves, com 29 registros.

Quais as avenidas mais perigosas para motociclistas em Salvador?

Avenida Luís Viana Filho (Paralela) – 84 sinistros por Tiago Caldas/CORREIO
Avenida Antônio Carlos Magalhães – 37 sinistros por Divulgação/Transalvador
Avenida Tancredo Neves – 29 sinistros por Evandro Veiga/CORREIO
Avenida Afrânio Peixoto – 25 sinistros por Foto: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
Avenida Octávio Mangabeira – 20 sinistros por Google Street View
1 de 5
Avenida Luís Viana Filho (Paralela) – 84 sinistros por Tiago Caldas/CORREIO

Nos três primeiros meses de 2026, a Transalvador contabilizou 795 acidentes envolvendo motos, dos quais 29 resultaram em mortes. Em 2025, foram 3.245 ocorrências com motociclistas, sendo 88 com vítimas fatais.

Para conscientizar os condutores, a Transalvador e a Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) vão reforçar campanhas educativas voltadas aos motociclistas, com foco nos riscos do excesso de velocidade.

Dentro da programação do Maio Amarelo 2026, a Prefeitura de Salvador preparou uma série de ações para incentivar comportamentos mais seguros no trânsito. Neste ano, a campanha adota o tema “A pressa passa, a perda fica. Desacelere.”, destacando os perigos da velocidade, especialmente entre motociclistas.

Ao longo do mês, serão promovidos cursos, palestras, ações educativas nas ruas, além do Circuito Infantil de Bike e campanhas de mídia.

Nas escolas públicas e privadas, o projeto “Cidadão no Trânsito” levará palestras com abordagem lúdica para os alunos. Já em empresas e órgãos públicos, o programa “Condutor Cidadão” vai tratar de legislação, direção defensiva e práticas seguras.

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