GEOMANTA

Às vésperas da chegada de cavado, Salvador amplia proteção a 588 áreas de risco

Nova intervenção na Cidade Nova beneficia 36 famílias e reforça ações preventivas diante da previsão de chuvas intensas

Mariana Rios

Publicado em 5 de maio de 2026 às 12:01

Nova geomanta no bairro de Cidade Nova: 588 áreas de risco protegidas na capital baiana Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Cerca de 40 famílias podem respirar aliviadas e sem medo da chuva forte que se anuncia a partir desta quinta-feira (7) em Salvador. A Prefeitura entregou, nesta terça-feira (5), uma nova geomanta no bairro da Cidade Nova, ampliando para 588 o número de áreas de risco protegidas na capital baiana e reforçando a prevenção contra deslizamentos em meio à previsão de temporais.

A estrutura foi instalada em uma encosta da Avenida Santo Antônio, cobrindo uma área de 564 metros quadrados e beneficiando diretamente 36 famílias que conviviam com o risco de deslizamentos em períodos de chuva intensa.

As geomantas funcionam como uma espécie de “capa protetora” sobre o solo, diminuindo a infiltração da água da chuva — um dos principais fatores que provocam deslizamentos. A técnica utiliza material geotêxtil associado a concreto projetado, garantindo maior estabilidade ao terreno, com baixo custo de manutenção e durabilidade superior a dez anos.

Prefeitura de Salvador chega a 588 áreas protegidas com nova intervenção na Cidade Nova 1 de 6

Durante a entrega, o prefeito Bruno Reis destacou que, embora nenhuma cidade esteja totalmente imune a eventos extremos, os investimentos em prevenção têm tornado Salvador mais resistente. “Estamos atuando para dar respostas concretas à população que vive em áreas de risco, com obras que trazem mais segurança e tranquilidade”, afirmou. Ele destacou que a capital baiana possui topografia irregular, com áreas de declives e de morros, e que acabam, nesse período das chuvas, mais impactadas.

O diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Adriano Silveira, reforçou o impacto direto da intervenção. “Em períodos chuvosos, essas famílias viviam com medo. Hoje, passam a ter mais segurança e qualidade de vida”, disse.

Moradora da região, a aposentada Vera Lúcia Lopes, de 69 anos, conta que a obra mudou a rotina. “Antes, quando chovia, o barro descia e era um tormento. Agora, ficou bem melhor, dá mais tranquilidade”, relatou.

A entrega ocorre em meio ao alerta da Codesal para a possibilidade de formação de um cavado — sistema de baixa pressão atmosférica — que pode provocar chuvas mais intensas na capital baiana a partir de quinta-feira (7).

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Também é possível se cadastrar para receber alertas via SMS, enviando o CEP para o número 40199.