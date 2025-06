PÓS-BARIÁTRICA

Thais Carla revela perda de 45 kg e rebate críticos: 'Fiz por mim, não para agradar ninguém'

Influenciadora fez uma cirurgia bariátrica no final de abril

De volta ás redes sociais, Thais Carla surpreendeu o público a exibir seu novo visual após a realização de uma cirurgia bariátrica no final de abril. Ela revelou ter perdido 45kg, sendo 30kg pré-cirurgia e 15kg pós operatório. Diante da transformação, enquanto muitos apoiaram a decisão, outros criticaram a influenciadora por ela ter emagrecido mesmo uma militante ativa do movimento pelo corpo livre. >

“Minha autoestima sempre foi forte — não porque eu me achava perfeita, mas porque eu me aceitava. E isso não mudou! O que está mudando agora é o meu cuidado com a saúde, é a forma como eu me escuto, como eu respeito meu corpo. Eu continuo me achando linda, poderosa e confiante”, defendeu Thaís. >