Cíntia Abravanel expõe separação da irmã caçula ao vivo: 'Ela se divorciou'

Herdeira confirma divórcio e pede respeito à privacidade dos filhos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de julho de 2025 às 13:20

Um detalhe até então mantido longe dos holofotes veio à tona de forma inesperada. Renata Abravanel, filha caçula de Silvio Santos (1930–2024), está oficialmente separada do empresário Caio Curado, com quem foi casada por dez anos e tem dois filhos. A informação, que vinha sendo tratada com discrição pela família, foi revelada de maneira espontânea pela irmã mais velha, Cíntia Abravanel, durante entrevista ao podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro. >

A revelação aconteceu após Mallandro questionar, de forma despretensiosa, sobre o status amoroso das irmãs Abravanel. “Elas estão casadas? Eu faço confusão. Quem é casada com o Pato?”, perguntou ele. “A poderosa chefinha”, respondeu Cíntia, referindo-se a Rebeca Abravanel, esposa do jogador Alexandre Pato. Em seguida, ao ser perguntada sobre Renata, a resposta veio sem filtro: “Não. Ela se separou.”>

A repercussão da declaração levou Renata a se manifestar publicamente. Conhecida por sua postura discreta, a executiva do Grupo Silvio Santos emitiu uma nota confirmando a separação e explicando a decisão de manter o processo fora da mídia.>

“Desde o fim do relacionamento, meu foco tem sido a criação amorosa e equilibrada dos nossos dois filhos, que seguem crescendo com saúde, afeto e estabilidade”, declarou. Ela também reforçou a importância do respeito e da discrição nesse momento: “Tenho profundo respeito pela história que construímos juntos, mas, sobretudo, pelo futuro e pelo bem-estar dos nossos filhos, que merecem crescer com leveza e privacidade.”>

Renata Abravanel, de 40 anos, é formada em administração pela Universidade de Harvard e atualmente ocupa uma cadeira no conselho do Grupo Silvio Santos. Apontada por muitos como a sucessora natural do pai no comando dos negócios da família, ela raramente se envolve em polêmicas públicas, o que torna a exposição involuntária ainda mais notável.>