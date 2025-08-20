Luan Santana surge com esposa e filha pelas ruas de Portugal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 21:07
O cantor Luan Santana, de 34 anos de idade, exibiu nas redes sociais nesta terça-feira (19) alguns momentos especiais em família pelas ruas de Portugal O cantor apareceu ao lado da esposa, Jade Magalhães, enquanto empurrava o carrinho de bebê com a filha, Serena, de 7 meses. Depois, a família posou na frente de uma igreja com a pequena no colo.
Luan está em Portugal para levar sua turnê "Luan Ao vivo na Lua". Ele se apresenta em Lisboa nesta quinta (21), sexta (22), sábado (23) e domingo (24), em uma sequência de shows no país europeu.
Luan Santana, esposa e filha
O artista publicou ainda fotos no santuário da cidade de Fátima, ajoelhado e fazendo preces a Deus. “Mãezinha, sempre que te encontro em Fátima sinto meu coração se encher de alegria. Obrigado por tantas bênçãos”, escreveu Luan Santana em legenda de publicação.
Serena é a primeira filha de Jade com o cantor Luan Santana, e nasceu no dia 28 de dezembro de 2024, em São Paulo. O casal retomou o relacionamento no início do ano passado e oficializou a união em novembro do mesmo ano, em uma cerimônia íntima para amigos e familiares.
Desde o nascimento de Serena, o casal tem optado por preservar a privacidade da bebê, sempre cobrindo o rosto da pequena em todos os registros em que ela aparece.