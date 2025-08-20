VIAGEM

Luan Santana surge com esposa e filha pelas ruas de Portugal

Cantor está no país para se apresentar em Lisboa com a tour 'Luan Ao vivo na Lua'

Elis Freire

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 21:07

Luan Santana curte viagem com Jade Magalhães e a filha, Serena, em Portugal Crédito: Reprodução

O cantor Luan Santana, de 34 anos de idade, exibiu nas redes sociais nesta terça-feira (19) alguns momentos especiais em família pelas ruas de Portugal O cantor apareceu ao lado da esposa, Jade Magalhães, enquanto empurrava o carrinho de bebê com a filha, Serena, de 7 meses. Depois, a família posou na frente de uma igreja com a pequena no colo.

Luan está em Portugal para levar sua turnê "Luan Ao vivo na Lua". Ele se apresenta em Lisboa nesta quinta (21), sexta (22), sábado (23) e domingo (24), em uma sequência de shows no país europeu.

Luan Santana, esposa e filha 1 de 11

O artista publicou ainda fotos no santuário da cidade de Fátima, ajoelhado e fazendo preces a Deus. “Mãezinha, sempre que te encontro em Fátima sinto meu coração se encher de alegria. Obrigado por tantas bênçãos”, escreveu Luan Santana em legenda de publicação.

Serena é a primeira filha de Jade com o cantor Luan Santana, e nasceu no dia 28 de dezembro de 2024, em São Paulo. O casal retomou o relacionamento no início do ano passado e oficializou a união em novembro do mesmo ano, em uma cerimônia íntima para amigos e familiares.