NOVA NOVELA

Anunciada! Globo divulga 1ª chamada da reprise de novela que substitui ‘História de Amor’

Diferente de outras tramas da tarde, novela foi exibida originalmente em horário nobre

Felipe Sena

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 19:49

Novela resgata perso Crédito: Reprodução | Acervo Globo

‘História de Amor’ está chegando ao fim no Edição Especial da TV Globo, quadro de reprises de novela que tem o intuito de trazer tramas mais leves, e com o mesmo sentimento de nostalgia que o Vale a Pena Ver de Novo, que atualmente exibe o sucesso da década de 1990, ‘A Viagem’.

Terra Nostra 1 de 10

Na reta final da trama, a emissora já trouxe a divulgação da 1ª chamada da reprise de sua substituta, ‘Terra Nostra’, exibida entre 1999 e 2000. A trama ficou muito conhecida pela beleza de uma das atrizes, Ana Paula Arósio, que decidiu deixar os estúdios após ‘Insensato Coração’, de 2011.

O vídeo da chamada traz cenas do casal central da trama Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda) ao som de ‘Tormento d’Amore’, canção em italiano composta especialmente para a novela e interpretada por Agnaldo Rayol e Charlotte Church.

“A música. O elenco. A força da paixão de Matteo e Giuliana. A saga que entrou para a história das novelas está de volta. Dia 1º, começa a Edição Especial deste grande sucesso nas tardes da Globo. De Benedito Ruy Barbosa, Terra Nostra”, diz a narração.

‘Terra Nostra’ traz a saga de uma família imigrante de italianos no final do século XIX e início do século XX, com enfoque no romance entre Giuliana e Matteo. A história aborda os desafios e os sonhos dessa família em busca de nova vida no Brasil, um país com alguns costumes e cultura diferente da terra de origem.