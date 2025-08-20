Anunciada! Globo divulga 1ª chamada da reprise de novela que substitui ‘História de Amor’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 19:49
‘História de Amor’ está chegando ao fim no Edição Especial da TV Globo, quadro de reprises de novela que tem o intuito de trazer tramas mais leves, e com o mesmo sentimento de nostalgia que o Vale a Pena Ver de Novo, que atualmente exibe o sucesso da década de 1990, ‘A Viagem’.
Terra Nostra
Na reta final da trama, a emissora já trouxe a divulgação da 1ª chamada da reprise de sua substituta, ‘Terra Nostra’, exibida entre 1999 e 2000. A trama ficou muito conhecida pela beleza de uma das atrizes, Ana Paula Arósio, que decidiu deixar os estúdios após ‘Insensato Coração’, de 2011.
O vídeo da chamada traz cenas do casal central da trama Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda) ao som de ‘Tormento d’Amore’, canção em italiano composta especialmente para a novela e interpretada por Agnaldo Rayol e Charlotte Church.
“A música. O elenco. A força da paixão de Matteo e Giuliana. A saga que entrou para a história das novelas está de volta. Dia 1º, começa a Edição Especial deste grande sucesso nas tardes da Globo. De Benedito Ruy Barbosa, Terra Nostra”, diz a narração.
‘Terra Nostra’ traz a saga de uma família imigrante de italianos no final do século XIX e início do século XX, com enfoque no romance entre Giuliana e Matteo. A história aborda os desafios e os sonhos dessa família em busca de nova vida no Brasil, um país com alguns costumes e cultura diferente da terra de origem.
Além de abordar temas como a formação da sociedade brasileira e conflitos familiares e amorosos. No elenco estão Antonio Fagundes, Raul Cortez, Maria Fernanda Cândido, Débora Duarte, Ângela Vieira, Marcello Antony, Carolina Kasting, Palomma Duarte, Antônio Calloni, Claudia Raia, entre outros.