FAMOSOS

Ex-BBB Gabriel Santana fala sobre bissexualidade e revela descoberta: 'Nunca precisei me assumir'

Ator ficou conhecido por dar vida ao personagem Mosca no remake de Chiquititas em 2013

Conhecido do público desde a infância, quando deu vida ao personagem Mosca na novela Chiquititas, o ator e apresentador Gabriel Santana, hoje com 25 anos, falou abertamente sobre sua sexualidade em entrevista ao programa Sem Censura. Segundo ele, sua vivência sempre foi marcada pela liberdade: “Nunca precisei me assumir para ninguém”, afirmou, acrescentando que se considera uma pessoa que sempre viveu "fora do armário".>

A surpresa, para Gabriel, foi descobrir sua bissexualidade já na fase adulta, em um momento inesperado. “Sempre me relacionei com mulheres. Um dia, saí com um amigo do teatro e fomos a uma balada gay. Depois de algumas doses, olhei pra ele e pensei: ‘você é bonitinho, hein’. E a gente se pegou. Depois disso, fiquei confuso por uns meses, até que veio a pandemia e comecei a refletir mais. Nas redes, percebi que também me sentia atraído por homens”, contou.>