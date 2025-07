NOVELA DAS 6

Confira o resumo completo do capítulo de 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta-feira (04)

No capítulo desta sexta-feira, o luto de Candinho emociona, Medéia chega causando e Maria flagra Celso em situação suspeita

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de julho de 2025 às 23:00

Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

A semana termina com fortes emoções em "Êta Mundo Melhor!", novela das seis da Globo. O capítulo desta sexta-feira (04) será marcado por revelações impactantes, reencontros e tensões familiares. >

Candinho abre o coração e compartilha com Dita e Margarida as tragédias que enfrentou: a morte de Filó e o desaparecimento do filho. O momento é de pura emoção e marca uma virada na trajetória do protagonista, que encontra consolo nas amigas enquanto tenta reunir forças para seguir em frente.>

Enquanto isso, Araújo acusa Celso de fazer uma proposta de negócio duvidosa, levantando suspeitas sobre as intenções do personagem. Já Zé dos Porcos se mostra decidido a não se casar novamente, deixando Quincas surpreso com sua postura.>

A tão esperada chegada de Medéia movimenta o núcleo rural. Ela desembarca na casa de Quinzinho e Cunegundes, trazendo consigo promessas de conflitos e reviravoltas.>

Na cidade, Olga comenta com Araújo sobre a necessidade de internar seu filho, que está em tratamento fora do país, revelando a delicada situação da família. Já Estela pede a Aurora que impeça um homem de voltar à sua casa, levantando mistérios sobre seu passado.>

Tamires informa a Celso que a proposta de compra do dancing foi recusada por sua prima. A tensão aumenta quando Maria flagra Celso em um momento comprometedor com Tamires dentro do dancing, o que pode gerar conflitos futuros.>

O capítulo termina com Candinho levando Dita de volta para a fazenda, onde Cunegundes aproveita a oportunidade para pressionar o genro por dinheiro, mostrando que seus interesses continuam os mesmos.>

"Êta Mundo Melhor!" vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo.>