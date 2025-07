BASTIDORES

Sheila Mello nega rivalidade com Scheila Carvalho no 'É o Tchan': 'As pessoas distorcem tudo'

Após viralizar ao falar do ex-colega Jacaré, dançarina esclarece suposta treta com Scheila Carvalho

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de julho de 2025 às 14:32

Sheila Mello e Scheila Carvalho Crédito: Reprodução/Globo

Depois de causar alvoroço ao revelar que teve um affair com Jacaré, a eterna loira do É o Tchan, Sheila Mello, voltou aos holofotes para esclarecer outro assunto: sua suposta rixa com a ex-companheira de palco, Scheila Carvalho. Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, Mello afirmou que a relação entre as duas nunca foi de rivalidade, embora também nunca tenha sido de amizade íntima. >

Segundo a dançarina, a polêmica surgiu a partir de uma entrevista editada fora de contexto.>

“Na sequência em que falei do Jacaré com carinho, me perguntaram sobre a Carvalho. Eu disse: ‘Não sou tão amiga dela quanto sou do Jacaré’. Mas cortaram tudo e deixaram só a parte em que digo que não somos tão próximas”, explicou.>

Sheila fez questão de reforçar que sempre houve respeito e admiração mútua entre ela e Scheila, e que ambas chegaram a trabalhar juntas após deixarem o grupo.>

“Esse projeto dos 30 anos a gente abraça de verdade. Olhamos uma pra outra e dizemos: ‘Olha o que a gente construiu juntas’. Mas as pessoas acham que temos que ser melhores amigas, confidentes... e isso nunca foi o caso. Cada uma seguiu seu caminho.”>

Já sobre Jacaré, a loira se derreteu. Mais do que uma amizade, ela descreveu uma relação quase fraterna.>

“Tirando meus irmãos, ele é a pessoa por quem tenho mais gratidão. Ele me salvou de virar uma daquelas artistas doidas”, contou ela, ao lembrar do início da carreira, quando Jacaré a alertou sobre os riscos da fama deslumbrar.>

A dançarina compartilhou um episódio marcante, quando agiu de forma grosseira com um segurança durante uma viagem e foi duramente repreendida por Jacaré: “Ele me puxou e falou: ‘Sinhá doida, vá pedir desculpas agora! Lembra que você me pediu pra te avisar quando estivesse virando essa pessoa escrota? Pois você virou!’”.>

“Foi uma das maiores lições que recebi. Fui lá, pedi desculpas, e nunca mais esqueci.”>